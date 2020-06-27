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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Erdoğan-Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlar değerlendirildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadelede iş birliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maskesini taktı, vatandaşlarla çay içti
FOTOĞRAF 7
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca Korusu'nda vatandaşlarla sohbet etti.
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Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların davetini kırmayan Erdoğan, aracından inerek Küçük Çamlıca Korusu'na geçti.
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Erdoğan, burada vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
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Koruda piknik yapan aileleri de selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Erdoğan, daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içti
Cumhurbaşkanı Erdoğan maskesini taktı, vatandaşlarla çay içti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından parktaki vatandaşlarla çay içti. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içtikten sonra parktan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.


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