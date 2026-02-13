Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökü kazınacak' demişti: İlk düzenlemeler Resmi Gazete'de

12:5413/02/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir viraj dönüldü. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, bahis sitelerinin reklam, pazarlama ve promosyon faaliyetlerine köklü kısıtlamalar getirildi. Artık bahis reklamları sadece spor mecralarıyla sınırlı kalacak, promosyon devri ise resmen kapanacak.

Toplumsal bir tehdit haline gelen yasa dışı bahis ağına karşı devletin eylem planı devreye girdi. Aile yapısını korumayı ve gençleri kumar tuzağından uzak tutmayı hedefleyen yeni düzenleme kapsamında, sanal bahis bayilerinin reklam faaliyetlerine "spor mecrası" şartı getirildi. 18 yaş altını koruma altına alan bu kararla birlikte, kontrolsüz promosyon ve teşvik edici tanıtımların önüne set çekildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle, yasadışı bahisle mücadeleye destek olması için, bahis sitelerinin reklam ve promosyon çalışmaları yeniden düzenlendi.

Yönetmelik maddesine, " Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir.” ifadeleri eklendi.

Yönetmelik değişikliğine göre, reklam ve pazarlama çalışmaları yalnızca sporla ilgili haber siteleri, spor kanalları gibi mecralarda yapılabilecek.

"SANAL BAHİS BATAKLIĞININ KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı değerlendirmede, sanal yasa dışı bahisteki tehlikeye dikkat çekmişti.

Sanal bahsin kökünü kazıyacaklarını söyleyen Erdoğan, "İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Toplumun çekirdeği olan aileyi güçlendirmek için farklı projeleri hayata geçirdik.'' ifadelerini kullanmıştı


