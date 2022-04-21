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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs davası bitmez

Erdoğan, İsrail ile ilişkilerin Kudüs ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara ve işgallere göz yumulacağı anlamına gelmediğini kaydetti. Erdoğan, “İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır” diye konuştu.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs davası bitmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını sonlandırması için yürüttüğü diplomasi ardından grup toplantısında da önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü: İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü: İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız

"Filistin davasını etkin savunmanın yolunun İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır ancak bu demek değildir ki Kudüs’te ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara yıllardır süren işgallere göz yumacağız, rıza göstereceğiz” diye konuşan Erdoğan, “Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır” dedi. Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını sonlandırılması için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere seslendi: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilere seslendi: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftarda büyükelçiler ile bir araya geldi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına değinerek, 'Filistin'deki terör saldırılarını lanetlediğimizi açıkça dile getiriyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.


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