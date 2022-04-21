Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs davası bitmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını sonlandırması için yürüttüğü diplomasi ardından grup toplantısında da önemli mesajlar verdi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü: İsrail'in tahrik ve tehditlerinin karşısında duracağız

"Filistin davasını etkin savunmanın yolunun İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır ancak bu demek değildir ki Kudüs’te ve diğer Filistin topraklarında yaşanan zulümlere, kutsallarımıza yönelik saldırılara yıllardır süren işgallere göz yumacağız, rıza göstereceğiz” diye konuşan Erdoğan, “Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail ile siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır” dedi. Erdoğan, İsrail’in Filistin’deki saldırılarını sonlandırılması için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüşmüştü.

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