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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da: 16 anlaşma için imza töreni yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı, 6 milyara ulaşmakta kararlıyız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın iş birliğini destekliyoruz. Savunma ve enerjide bağlarımızı güçlendireceğiz" dedi. Macaristan Başbakanı Orban ise yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
18:06 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 18:55 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki ülke heyetlerinin de bir araya gelmesinin ardından, Türkiye ile Macaristan arasında anlaşmalar imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. İki ülke heyetlerinin de bir araya gelmesinin ardından, Türkiye ile Macaristan arasında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün diplomatik ilişkilerimizin tesis edildiği Dostluk Anlaşması'nın imzalanmasının 100. günü. Dostane ilişkilerimiz, bir asrın ötesine uzanıyor. Bu yıl çok sayıda üst düzey ziyaretle iş birliğimizi pekiştirdik. Macaristan'ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatı'nda bulunmalarından duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı, 6 milyara ulaşmakta kararlıyız. Karşılıklı yatırımları teşvik ediyor, firmalarımızın iş birliğini destekliyoruz. Savunma ve enerjide bağlarımızı güçlendireceğiz.

Uluslararası toplumun, İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor.

"GAZZE'DEKİ İSRAİL VAHŞETİNİN SONA ERMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Macaristan Kültür Yolu açılış törenini bu akşam gerçekleştireceğiz. 1 yıl sürecek etkinlikler Türk ve Macar halkını daha da yakınlaştıracaktır. Gazze'deki İsrail vahşetinin sona ermesi için çalışıyoruz. Acil ateşkesin tesisi için Türkiye olarak yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. 1967 sınırlarında bağımsız egemen bir Filistin devletinin tesisinin kaçınılmaz olduğunu gördük.

Macaristan Başbakanı Orban'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar:

Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Türkiye ile ticaret hacmimizi 2 katına çıkardık. Ticaret hacminde 6 milyar dolar hedefimiz var. Ukrayna-Rusya savaşında Tahıl Koridoru Anlaşması'nda tek bir ülke sonuç alabildi, o da Türkiye! Vize serbestisi konusunda Türkiye'yi destekliyoruz.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Macaristan
#Anlaşma
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