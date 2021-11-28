Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Malcom Xin kızının cenazesine çelenk gönderdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malcom X’in kızının cenazesine çelenk gönderdi

ABD’de ırkçılığa karşı verilen mücadelenin önde gelen isimlerinden siyahi lider Malcom X’in geçen hafta hayatını kaybeden kızı, dün ABD’nin New York kentinde defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasıyla aynı mezarlığa defnedilen Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine çelenk gönderdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malcom X’in kızının cenazesine çelenk gönderdi
Malikah Saban Shabazz'ın cenazesi.

New York kentinde 22 Kasım’da vefat eden Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’de katıldı.

Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’de katıldı.
Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’de katıldı.
  • Büyükelçi Mercan ile Başkonsolos Özgür, aileye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziyelerini iletti. 1965 yılında uğradığı suikast sonucunda öldürülen Malcom X, Müslüman siyahilerin haklarını savunarak dönemin en etkili liderlerden biri olmuştu.

Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’de katıldı.
Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’de katıldı.

Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’de katıldı.
Malikah Saban Shabazz'ın cenazesine Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’de katıldı.

Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi babasıyla aynı mezarlığa defnedildi
OYNAT 00:54
Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi babasıyla aynı mezarlığa defnedildi
ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in (El-Hajj Malik El Shabazz) hafta içinde vefat eden kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesi New York'ta babasıyla aynı mezarlığa defnedildi.

New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Shabazz'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi. İslami usullere göre düzenlenen cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenazeye çelenk göndererek başsağlığı diledi.

Tarihi galibiyet

Tarihi galibiyet

​Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 26 maçtır yenilmiyor.
Peruda 7.5 büyüklüğünde deprem

Peru'da 7.5 büyüklüğünde deprem

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadığı bildirildi.
Mustafa Cengizhayatını kaybetti

Galatasaray başkanlarından Mustafa Cengiz 71 yaşında hayatını kaybetti.
Malatya'da <br>11'ler belli oldu

Malatya'da
11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Yeni Malatya ile karşılaşıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.