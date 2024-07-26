Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de: Pazar geceye kadar buradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "7 Ekim'den beri insanlar çocukların, kadınların, bebeklerin öldürülmesini sinema filmi izler gibi izliyor. Bunların katili olan bir Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Hani demokrasi, hani insan hakları, hani özgürlük? Bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bu caniye kürsü veren, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.