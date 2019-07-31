Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşme yarım saat sürdü.

Haber Merkezi 31 Temmuz 2019, 13:21 Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019, 14:55 AA