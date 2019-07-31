Gündem Erdoğan, Bahçeliyi evinde ziyaret etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşme yarım saat sürdü.

Haber Merkezi AA
Devlet Bahçeli - Cunhurbaşkanı Erdoğan
Devlet Bahçeli - Cunhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çayyolu semtindeki evinde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yarım saat sürdü.


Kucaklaşma zamanı
GÜNDEM
Kucaklaşma zamanı
Bahçeliye evinde ziyaret

Bahçeli'ye evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
Barış Koridorunatamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
İdlibde 2 çocukdaha katledildi

İdlib'de 2 çocuk
daha katledildi

Rejim ve Rus güçleri Kefer Ziba köyünü hedef aldı.
MİT'in yeni kalesi

MİT'in yeni kalesi

Erdoğan son teknoloji ile donatılan binayı inceledi.
Hariri meclisi toplayamıyor

Hariri meclisi toplayamıyor

​Lübnan'daki hassas dengeler bozulma tehlikesiyle karşı karşıya.
Anlaşma imzalandı

Anlaşma imzalandı

​İstanbul'un tanıtımı için dev seyahat sitesi ile imzalar atıldı.

Madende göçük

Madende göçük

Kurtarılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

Merdiven zulmü

Merdiven zulmü

​Metrobüs durağında tehlike oluşturan eksiklik.

Konutta<br>yüzde 1 beklentisi

Konutta
yüzde 1 beklentisi

Bu haftadan itibaren yansımaya başlayacak.
40 dereceyi aştı

40 dereceyi aştı

​Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı uyardı.
Borçlar<br>1 yıl ertelendi

Borçlar
1 yıl ertelendi

18 Ekim 2019'a kadar SGK'ya başvuru gerekiyor.
Biz bu işi başaracağız

Biz bu işi başaracağız

​Savunma Sanayi Başkanı açıklama yaptı.
İstanbul'a taşınıyor

İstanbul'a taşınıyor

​Başkan Uysal, çalışmalara başlandığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.