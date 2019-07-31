Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çayyolu semtindeki evinde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'nın Çayyolu semtindeki evinde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi yarım saat sürdü.
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