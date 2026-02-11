Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi Bakan Kurum detayları paylaştı: Deprem konutlarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, 2 yıl ödeme alınmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen konutların hak sahiplerine teslimi ve ödeme süreçlerine ilişkin beklenen açıklama bugün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada depremzedeler için hazırlanan ödeme planının detaylarını bizzat duyurdu.

VATANDAŞLARIMIZ ZORLANMADAN EVLERİNE KAVUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında muhalefetin deprem konutlarına olan eleştirilerine yanıt verdi:

Meydanlarda 'bedava ev' sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez. 3 yıl sonra bile -cek'li, -cak'lı cümleler dışında somut projeleri olmayanların, iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil, edepsizliktir.





Depremzedelerin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"(Kahramanmaraş merkezli depremler) 11 ilimizdeki vatandaşlarımız evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak. 455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek."









BAKAN KURUM DETAYLARI PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu. Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bir afet konutunun (3+1 konut ) taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksidi ise 8 bin 750 TL olacak. Peşin fiyatı da 484 bin TL olacak. Bir köy evinin ise taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksidi de 8 bin 100 TL olarak belirlendi. Bir köy evinin peşin satış tutarı ise 448 bin TL olacak. Peşin ödemede kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

ÖDEMELER 2 YIL SONRA BAŞLAYACAK 18 YIL SABİT KALACAK

Bakan Kurum sosyal medya hesabından bir paylaşımda da bulunarak "Cumhurbaşkanımız Sayın açıkladı. Asrın felaketinden etkilenen illerimizde afet konutlarında ödemeler 2 yıl sonra başlayacak. Faizsiz, 18 yıl boyunca sabit fiyatla olacak." ifadelerini kullandı.