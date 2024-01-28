İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı yüksek yatak kapasitesi, yoğun bakımları, ameliyathaneleri, kapalı-açık otopark ve diğer birimleriyle İzmir'e yakışır bir eser olduğunu söyledi. Erdoğan, "Laf değil, icraat... Bu dev hastanenin altyapısı, buranın yollarıyla alakalı, 'acaba yollarını kim yaptı? diye de sorarsınız değil mi? Kimin yapması lazım? Büyükşehir Belediyesi’nin yapması lazım. Peki Büyükşehir Belediyesi buranın altyapı olarak yollarını yaptı mı? Hayır... Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi” dedi.