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35 bin yeni sağlık personeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi açılışında şubat ayında kamuya 35 bin sağlık personeli alınacağı müjdesini verdi. Erdoğan, "310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik" dedi.

04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 04:11 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Erdoğan, açılışını yaptığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.
Erdoğan, açılışını yaptığı İzmir Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı yüksek yatak kapasitesi, yoğun bakımları, ameliyathaneleri, kapalı-açık otopark ve diğer birimleriyle İzmir'e yakışır bir eser olduğunu söyledi. Erdoğan, "Laf değil, icraat... Bu dev hastanenin altyapısı, buranın yollarıyla alakalı, 'acaba yollarını kim yaptı? diye de sorarsınız değil mi? Kimin yapması lazım? Büyükşehir Belediyesi’nin yapması lazım. Peki Büyükşehir Belediyesi buranın altyapı olarak yollarını yaptı mı? Hayır... Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi” dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#hastane
#sağlık personeli
#atama
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