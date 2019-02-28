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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında 'arabulucu' olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan ile Han, görüşmede Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan askeri gerilimi ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasında süren kriz masaya yatırıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, askeri gerilimin sona ermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan arabulucu rolü üstlenmesini istedi.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Pakistan ile Hindistan arasında kriz sürüyor

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

  • Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti. Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

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