Son dakika haberleri.... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında 'arabulucu' olması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan ile Han, görüşmede Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan askeri gerilimi ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Haber Merkezi 28 Şubat 2019, 18:20 Son Güncelleme: 28 Şubat 2019, 18:39 AA