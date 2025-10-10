Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Rize’nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. On beş aylık aradan sonra, sizlerle hasret gidermek üzere bugün bir kez daha baba ocağım, anayurdum, ata toprağım Rize’deyim. Sevdanız için, vefanız için, bize cesaret veren şu muhabbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.





20-21 Eylül'deki sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bin 754 personel, 5 helikopterle sel felaketine müdahale ettik. Zara ve hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.





'Buraya elimiz boş gelmedik'





Aşkla çıktığımız yolda 24 yıldır aşkla koşmaya devam ediyoruz. İlk gün nasılsak bugün de öyleyiz. Dünya, zaman değişir bizim size olan sevdamız değişmez. Buraya elimiz boş gelmedik. 38 projemizin toplu açılışını, 2 projemizin temel atma törenini yapıyoruz.





Derslikleri, laboratuvarlarıyla sağlık bilimleri fakültemizi üniversitemize kazandırdık. 6 eğitim yuvasının kapılarını yavrularımıza açtık. 2 adet öğrenci yurdumuzu hizmete verdik. Çayeli ve İkizdere ilçe emniyet müdürlüklerini yeni hizmet binalarına taşıdık.





Projelerimiz şimdiden şehrimize, hayırlı mübarek olsun. Sağlık malum bizim en önemli meselemiz. Sağlık alanında toplam 7 milyar 211 milyon liralık yatırım yaptık. 2026 sonunda hizmete girecek şehir hastanesiyle Rize'miz sağlıkta öncü şehirlerden birisi olacak. Rabbim güç kuvvet verdikçe Rize için 81 il için canla başla çalışacağız.





'Kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk'





Bir taraftan ülkemiz içinde çalışmalarımıza devam ederken yurt dışında da atak içindeyiz. Dünya liderlerinin katıldığı zirvelerde ülkemizi temsil ediyoruz. Gittiğimiz her yerde kimseden çekinmeden ezilenlerin sesi olduk. Niçin biliyor musunuz? Çünkü biz bu toprakların evladıyız. Mazlumların ve mağdurların her zaman yanındayız.





'Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizi de bahtiyar etmiştir'





"Zalimlerin karşısında eğilmeden bükülmeden dimdik duruyoruz. Dün Mısır'dan vicdan sahibi tüm insanları sevindiren haber aldık. Hamas ile İsrail arasında anlaşma sağlandı. İnsanlar sevinçle sokaklara döküldü. Filistinli kardeşlerimizin mutluluğu bizi de bahtiyar etmiştir. Gazzeli kardeşlerimizin şükür secdesine varması bizi çok farklı bir duygu dünyasına götürdü. İlk günden itibaren bu sürece en büyük katkıyı veren ülkelerden biriyiz. Tek bir masumun daha ölmemesi için tüm imkanlarımızı, kurumlarımızı seferber ettik.





Sonuçta anlaşma imzalandı. Gazze'de kalıcı barışa giden kapı aralandı. Biz kan akmasın, çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Biz uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. İnsani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki sicilini biliyoruz. Attıkları imzalara ihanet ettiler. "





'Gazze kana, katliama doymuştur'





"İki yıldır süren bombardımanın ardından Gazze'de enkaz var. Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Gazze kana, katliama doymuştur. Sabotajlardan uzak durulmalıdır. Gazze direnişinde şehit düşen tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum.





"Sayın Özel'in özür borcu yok mu"





"Ana muhalefetin vizyonsuzluğuna bir kez daha şahit olduk. Uzun süre Hamas'a terör örgütü dediler. Selam çaktıkları yerlerden umduklarını bulamayınca ağız değiştirdiler. İtibar suikastlarını devam ettirdiler. ABD ziyareti sonrası CHP Genel Başkanının hezeyanlarını dinlediniz. Ziyareti kötüledi. Gazze'ye sahip çıkmadığımızı iddia etti. Dünkü anlaşma hakikatin ne olduğunu gösterdi. Herkes ülkemizi takdir etti, teşekkür etti. CHP Genel Başkanı'nın bir özür borcu yok mu? Sayın Özel'in devlet görevlilerimize özür borcu yok mu? Milletimize özür borcu yok mu? Sayın Özel, zincirlerini kıramadığı için böyle mühim hatalar yapıyor. Biz rakibimiz de olsa kimsenin böyle bir duruma düşmesini istemeyiz. Kulağına her fısıldanana itibar etmemesi gerektiğini hatırlatıyorum."











