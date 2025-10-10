Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgeleri uyarısı! : "Süre uzatılmayacak"

14:4710/10/2025, Cuma
IHA
Bakan Yerlikaya eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri için son 21 gün kaldığını duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 21 gün, süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından vatandaşların eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri için son 21 gün kaldığını ve sürenin uzatılmayacağını duyurdu. Yerlikaya, ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini ve hala 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son 21 gün, süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."




