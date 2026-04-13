Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanal kumar bağımlılığı artıyor

18:1813/04/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısının arttığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin toplumun hareket ve mukavemet merkezi olduğunu belirterek, "Aile, milli güvenlik meselesidir." dedi. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısının arttığını ve bağımlılığın aileye tehdidin başında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanal bahis, şans oyunu bizde de ciddi bir sorun hale gelmeye başladı. Sanal bahis, şans oyunlarının üzerine gitmeye devam ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" konulu Ideathon Yarışması’nın final programına katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye saldırının beka meselesi olduğunu, ailenin toplumun hareket ve mukavemet merkezi olduğunu belirterek, "Aile, milli güvenlik meselesidir." dedi.

Sanal bahis bağımlılığına da değinen Erdoğan, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısının arttığını vurgulayarak, "Bağımlılık aileye tehdidin başında. Sanal bahis, şans oyunlarının üzerine gitmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aileye saldırı beka meselesidir.

Aile toplumun hareket ve mukavemet merkezidir.

Ailenin korunmasına yönelik çalışmalara hız verdik.

Aile, milli güvenlik meselesidir.

Aileye saldırı devleti, toplumu nişan alır.

Bağımlılıkla mücadeleye büyük önem veriyoruz.

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla özellikle sanal kumar bağımlılarının sayısı artmaktadır.

Dünyada 350 milyonun üzerinde kişinin kumar problemi bulunuyor.

Bağımlılık aileye tehdidin başında.

Sanal kumar bağımlılığı artıyor.

Sanal bahis, şans oyunu bizde de ciddi bir sorun hale gelmeye başladı.

Sanal bahis, şans oyunlarının üzerine gitmeye devam ediyoruz.

Tüm bağımlılıkların ekonomiye etkisi 78 milyar dolar.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
HMGS/1 sınavı ne zaman, giriş yerleri açıklandı mı? 2026 ÖSYM takvimi