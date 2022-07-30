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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Yeni hicri yılımız mübarek olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni hicri yılı yayımladığı mesajla kutladı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Yeni hicri yılımız mübarek olsun
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni hicri yıl mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin hicri 1444'üncü yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni hicri yılımız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Hicri yeni yılınız mübarek olsun
HAYAT
Hicri yeni yılınız mübarek olsun
Yeni hicri yılımızmübarek olsun

'Yeni hicri yılımız
mübarek olsun'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı.
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