Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.
Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi
Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtilen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Rusya'daki gelişmelerin, Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.
"PKK/PYD/YPG yanlıları eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok"
İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.
Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.