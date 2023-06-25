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Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İkilinin görüşmesinde Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

18:11 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi

Rusya'daki gerilimin sona ermesinin, Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtilen görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e, Rusya'daki gelişmelerin, Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

"PKK/PYD/YPG yanlıları eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı yok"

İsveç'in NATO üyeliğinin de ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.


Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Jens Stoltenberg
#NATO
44 dakika önce
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