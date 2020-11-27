Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirlere mecburuz ve alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Aşı ithal etme noktasında ise çalışmalarımız var. Mesela benim sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmeler devam ediyor ve peyder pey oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da, bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. Ve bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir, neler değildir bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor https://t.co/Fyg8cvPktI REKLAM November 27, 2020

OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Tedbir almaya mecburuz ve alacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs tedbirleri hakkındaki soruya açıklık getiren Erdoğan, 'Tedbir almaya mecburuz ve alacağız.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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"Defaatle uyarmamıza rağmen tedbirlere uyulmuyor"

Koronavirüs salgınına ilişkin ek tedbirlerle ilgili soruya cevap veren Erdoğan, "Yeni tedbirler ile alakalı olarak, bu işin biliyorsunuz birinci derecede sorumlusu bilim kurulu. Bilim kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle bir çok tedbir açıklamamıza rağmen, vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'Tamam' diye ifade ettiğimiz özellikle maske, mesafe, hijyen bunlar bizim için çok çok önemli. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyük şehirlerde artması kaçınılmaz hale geliyor. Şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla, bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarihi açıkladı: En geç Nisan ayında

"Aşı konusunda çalışmalarımız sürüyor"

Türkiye'nin sağlık altyapısında sorun olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya… Almanya'da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var. Onun hazırlıklarını da yapıyoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı'mızın kararlı bir tutumu, tüm sağlık çalışanlarımızın kararlı tutumuyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli, üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki, bunları da süratle inşallah aşarız"

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OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli koronavirüs aşısı en geç nisan ayında uygulanabilir olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmaya planlıyoruz' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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"Putin'le aşı konusunda görüşüyoruz"

Aşı çalışmaları ile ilgili olarak "Bu süreç matematik bir süreç değil. Bu çalışmaları yürüten firmaların, başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar" diyen Erdoğan, "Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de, bize en erken Nisan olabileceğini söylüyorlar. Ama aşı ithal etme noktasında ise çalışmalarımız var. Mesela benim sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var. Aynı şekilde Çin Sağlık Bakanı ile Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var.

Bu görüşmeler devam ediyor ve peyder pey oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da, bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık. Ve bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir, neler değildir bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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