Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın çabasını takdir ediyorum

23:5829/09/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Donald Trump
#Gazze
