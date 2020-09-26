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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 300 fabrikanın toplu açılışının yapılacağı törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

"Açılışını yaptığımız 300 fabrikanın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep'in gelişmesi için çaba gösterenlere teşekkür ediyorum. Her bir fabrika, 83 milyonun tamamı için gurur kaynağıdır.

Sadece açılışını yaptığımız fabrikalar şehrimizin vizyonunun ispatına yeterlidir.

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Milletimiz ile birlikte çalışmaya, üretmeye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin son 18 yılda hangi girdaplardan sıyrılarak bu günlere geldiğini en iyi siz biliyorsunuz. Ülkemizi ve bağımsızlığımızı hedef alan birçok saldırıyı başarıyla bertaraf ettik. Son dönemde de koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin sağladığı avantajları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin tökezlemesine müsaade etmedik. Salgın döneminde toplumun hiçbir kesimini yalnız bırakmadık.

Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir."

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