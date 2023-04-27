Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye 'Akkuyu' ile nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Bugün Türkiye'yi, dünyanın nükleer güç sahibi ülkeleri arasına sokacak büyük bir hamlenin sevincini paylaşmak üzere bir arada olduklarını belirten Erdoğan, bu gurur gününe iştirak eden, başta Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere tüm misafirler ve ekranları başındaki tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, "Bu törenle aynı zamanda milletimize olan bir sözümüzü, bir ahdimizi daha gerçekleştirmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da eşlik etti.

Bugün dünyada 422 nükleer reaktörün faal halde olduğunu, 57'sinin de yapımının devam ettiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği elektriğinin yüzde 25'ini nükleerden elde ediyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi 'yeşil enerji' kabul ederek, bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmelerin bir parçası haline getirdik. Projemize en başından beri destek veren, Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rusya Federasyonu makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Santralimizin inşasında ve üretime geçme sürecinde görev alan Türk ve Rus tüm personeli tebrik ediyorum."

"Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırım"

Akkuyu'da her biri 1200 megavat güce sahip 4 reaktörlü bir nükleer güç santrali inşa edildiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerini paylaştı:

"Türkiye'nin pek çok önemli projesi gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen bir finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu, Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. Yatırım bedeli 20 milyar dolar olan bu proje, Rusya'nın ilgili kuruluşu ROSATOM tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Projenin inşaatıyla birlikte bakım, işletme ve nükleer santraller için büyük önem taşıyan işletmeden çıkarma süreçlerinin sorumluluğu da yükleniciye aittir. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecektir. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u tek başına bu santral tarafından sağlanacaktır. Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Hiç şüphesiz sadece bu özelliğiyle bile santralimiz, ülkemizin enerji arz güvenliğine yaptığı eşsiz katkıyla stratejik yatırım unvanını hak ediyor. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır."

Buradaki birikim ve tecrübenin Türkiye'yi ileride nükleer alanında daha farklı yerlere de taşıyacağını dile getiren Erdoğan, proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santralde görev yapacak mühendis ve teknisyenlerin, Türkiye'nin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştireceğini söyledi. Erdoğan, 300'ü aşkın Türk mühendisin bu alanda Rusya'da eğitim gördüğünü bildirdi.

"Önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir"

Akkuyu'da inşa edilen santral planlanırken ve hayata geçirilirken, önceliklerinin başında güvenliğin geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor. Santralimiz, ülkemizin bu alandaki mevzuatıyla beraber, Uluslararası Atom Ajansının, Uluslararası Nükleer Güvenlik Danışma Grubu'nun ve Avrupa Birliği'nin şartlarını da karşılıyor. Bu projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz. Akkuyu projesini yürüten ve burada yüklenici olarak görev yapan firmalarımızın, 6 Şubat felaketinin ardından depremzedelerimize sahip çıkarak gösterdikleri dayanışmayı da daima şükranla hatırlayacağız. Ve şunu özellikle ifade etmek isterim ki Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum. Akkuyu projemizin üretim öncesi hazırlıklarının son safhası olan nükleer yakıt çubuklarının, nükleer santral sahasına tesliminin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Santralimizin üretime başlaması sevincinde, bu sefer yüz yüze buluşmak üzere, sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."





'Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden'

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;





"Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri" dedi. Projenin gerçek anlamda Türk-Rus tarihçesinde en büyük ortak projelerden biri olduğunu vurgulayan Putin şunları söyledi: "Bu pilot bir projedir. Karşılıklı yarara dayalı, iki ülke arasındaki partnerliğimizi pekiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la az önce yaptığımız telefon görüşmesinde bu hususları etraflıca ele aldık. İkili ilişkileri tüm yönleriyle ele almış bulunuyoruz. En önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki gelişmeleri daha da geliştirmeye karar verdik. İkili ticaret hacmimizi artıracağız. 62 milyar doların üzerinde çıktı ticaret. Ayrıca karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız.





'Türkiye'de gaz merkezi kurulacak'

İki ülkenin pazarına da daha faal olmayı teşvik edeceğiz. Doğal gaz konusunda teşviklerini Rusya esirgemeyecek. Doğal gaz bugün çok pahalı bir ürün. Pazar fiyatı artacak. Türkiye nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji dünyanın en ucuz enerjilerinden biridir. Gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesi konusunda karar verdik. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak, talebi olanlara bu merkezden gazı satacağız. Tarım alanında ticareti pekiştirmek koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik. Fakir ülkelere un sevk etmek gibi Erdoğan'ın teklifi var. Rus buğdayından Türk fabrikaları un üretecek. Türk tatil beldeleri vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Elbette bunun için olumlu zemin oluşturmak adına ikili uçak seferlerinin sayısının artırılmasına karar verdik. En kısa zamanda Türkiye Rus alt yapı malzemelerini sevk etmeye hazırız. İnşaat sektörü gelişmiş bir sektör Türkiye'de. Sıra dışı durumla karşı karşıyayız. Rusya, Türkiye'ye yardım ve tıbbi personel gönderen ilk ülke oldu. Sahra hastanesi kurduk. Bütün bu yardımlarımızı gönülden yapıyoruz. Türk partnerlere yardım eli uzatmaya hazırız, dostusunuz.

'Akkuyu'da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak'

Birkaç dakika sonra mevkidaşlarıma ilgili sertifikayı vereceğiz. Akkuyu'da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak. Türkiye gelişmiş ülkeler kulübüne giriyor. Bunu 2023 senesinde başardınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutladığı senede yapalım dedi. Rosatom, Mersin şehrinin civarlarında bu santralin inşaatına 5 sene önce başladı. Biz de Cumhurbaşkanıyla törene katılmıştık. Kişisel takibimize esirgemiyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızın kişisel çabaları olmadan bu başarı olamazdı. Bürokratik pürüzler çıkabiliyor, bütün bunlar ortak çabalarla üstesinden gelebildik. Rus ve Türk nükleer enerji uzmanları ve mühendisler ahenkle çalışıyorlar.

'Blokların tamamını aynı anda kuruyoruz'

Blokların tamamını aynı anda kuruyoruz. 3 nesil reaktörlerle donatılıyor, 4800 megavat kapasiteleri var. Bu dünyanın en büyük nükleer güç santralı kurmaktayız. Akkuyu projesi çerçevesinde sağlanan iş yerlerinin sadece bir kısmı. Maaşlar ailelere destek demek. Bu faaliyetleri ciddi anlamda katkı sağlıyor. Şantiyede çalışıyor, destekliyorlar. Malzemeleri tedarik ediyorlar, ulaşım hizmetlerini sunuyorlar. Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve santralin inşası şunu gösteriyor; Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor. Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz. Emin adımlarla yürüyorsunuz."





'Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz'





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;





60 yılı aşkın süredir niyetlense de maalesef hayata geçiremedi. 2000’li yıllar kadar ortalama hükümetlerin süresi 18 ay. 18 ayda bu projenin anlaşmasını bile imzalayamazsınız. Bunu imzaladınız, projelendirmesiyle ilgili hazırlıklar var. 2017’de Meclis’ten geçmiş 2018’de ilk kazmayı vurmuşuz. Bugün 5’inci yıl. Dünyada bu kadar hızlı ilerleyen bir proje olacağını tahmin etmiyorum.





İlk defa nükleer yakıtı tesise getiriyoruz. 1 yılda işletmeye alma çalışmaları devam edecek. Bu ve benzeri birçok projede ne kadar önemli olduğunu vatandaşımız gayet iyi bir şekilde gördü. TOGG yerli aracımız var. İHA’larımız, SİHA’larımız var. 1 hafta önce karaya getirdiğimiz Karadeniz gazı projesi var. Bunlar siyasi irade olmaksızın yapılabilecek işler değil.





Akkuyu artık nükleer tesis statüsüne kavuşuyor. İnşallah önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiye'mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü çeşitlendirmiş olacağız.





Akkuyu Nükleer Güç santrali Türkiye Cumhuriyetinin tek kalemde en büyük yatırımı olarka her gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. 80 yıl işletme süresi boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülebilir ve çevre dostu olacak. Yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu bu tesisten sağlayacağız. Yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı 35 milyon ton karbon salınımının önüne geçmiş olacağız.





Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi hakkında bilgiler





1- Akkuyu NGS ile;





• Türkiye’nin elektrik arzının %10’u karşılanacak.





• CO2 salımı yıllık 35 milyon ton azalacak.





• Projeye 6,5 milyar $ yerli katkı sağlanacak.





• Yıllık 7 milyar m3 doğalgaz ithalatı önlenecek.





2- Akkuyu NGS inşaatında son durum





• 4 ünitenin tamamında Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK) alınan inşaat lisansı ile çalışmalar devam ediyor.





• Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi (Liebherr LR 13000) Akkuyu NGS’de görev yapıyor.





• Dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi ülkemizdedir.





• Şantiye sahasında en yoğun dönemde yaklaşık 30.000 kişi çalışıyor. Çalışanların %80’i Türk.





• Akkuyu NGS projesinde başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600’ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor.





• Akkuyu projesi NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca sürekli denetlenmektedir.





3- Rusya'ya nükleer enerji eğitimi için gönderilen öğrenciler





• 317 öğrenci eğitim için Rusya’ya gönderildi.





• Rusya’dan dönen 291 yüksek nükleer mühendis Akkuyu’da iş başı yaptı. 26’sı eğitimine devam ediyor.





• MEB YLSY bursu ile yaklaşık 500 öğrenci yurtdışında eğitim görmek üzere seçildi.





4- Dünyada nükleer;





Avrupa Komisyonu 2 Şubat 2022 itibarıyla nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak kabul etmiştir. (10 AB üyesi ülke, nükleer “yeşil enerji” olarak kabul edilsin çağrısı yapmıştı “Fransa, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya”)





• Hollanda ve İsveç nükleere desteğini açıkladı.





• Dünya 422 reaktör işletmede, 57 tanesi inşa halinde.





• Avrupa’da 170 reaktör işletme, 16 reaktör inşa halinde.





• AB elektriğinin %25’ini nükleerden karşılıyor.





• ABD’de 92, Fransa’da 56, Çin’de 56 ve Rusya’da 37 nükleer reaktör işletmede.





• Macron, iklim değişikliği hedeflerini tutturmak ve enerji arz güvenliği için ülkesinde yeni nükleer santraller yapılacağını açıkladı.





Birleşik Krallık, önümüzdeki dönemde 8 adet NGS kuracağını açıkladı.





Güney Kore, Japonya, Fransa ve Polonya son dönemde aldığı kararlar doğrultusunda nükleer enerjiye daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.







