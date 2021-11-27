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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti: İki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 günlük ziyaret için Türkmenistan'a gitti Ziyarette iki ülke ilişkileri tüm yönleri ile ele alınacak, ortak anlaşmalar imzalanacak. Erdoğan ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Zirvesi'ne katılacak.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistana gitti: İki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda özel uçak "TRK" ile saat 10.40'da Aşkabat'a hareket etti. Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

İkili anlaşmalar imzalanacak

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. İkili ilişkiler tüm yönleri ile ele alınacak. Enerji, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok konu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacak. Görüşmelerin ardından ikili anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gidiyor

EİT ülkelerinin liderleri ile ticari ilişkiler değerlendirilecek

Erdoğan, resmi ziyaretinin ardından, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un riyasetinde, "Birlikte Geleceğe" temasıyla 28 Kasım'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilat dönem başkanlığını Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a devredeceği Zirve kapsamında, katılımcı bazı üye ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

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