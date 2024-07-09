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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Uzay Programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Türksat 6A’yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A’yla birlikte Türksat’ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek." dedi.

Halil Akkoç
07:44 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 6A açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 6A açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı az önce uzaya fırlattık. Ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ettik. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların yüzde 81’den fazlasını millî imkânlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik.

2,5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A’da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor.

Millî Uzay Programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Türksat 6A’yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz.
6A’yla birlikte Türksat’ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz. Ayrıca Türksat 6A’nın hizmete girmesiyle Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek.

Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak.

Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

#Türksat 6A
#Recep Tayyip Erdoğan
#SpaceX
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