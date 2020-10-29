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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Anıtkabir'deki tören kapsamında Mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet daha sonra ise Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Kurtuluş savaşı şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta.

Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz.

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