Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki tören kapsamında Mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet daha sonra ise Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Kurtuluş savaşı şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta.

Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz.

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığından duygu yüklü Cumhuriyet Bayramı klibi