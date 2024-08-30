Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Büyük zaferin 102. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Tebrikleri kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen tebrikat töreniyle tebrikleri kabul edecek.