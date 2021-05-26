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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milletvekili Zengin'e yönelik 'hakaret' davasında ikinci duruşma: O avukat hakkında yazılı şikayette bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e Twitter'dan yaptığı paylaşımla hakaret eden Avukat Mert Yaşar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkemeye yazılı beyan gönderen Özlem Zengin, sanık Mert Yaşar'ın cezalandırılmasını talep etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milletvekili Zengine yönelik hakaret davasında ikinci duruşma: O avukat hakkında yazılı şikayette bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin

Avukat Mert Yaşar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mert Yaşar'ı temsilen avukatı katıldı. Müdahiller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Tokat Milletvekili Zengin'in avukatları da duruşmada hazır bulundu.

  • Duruşmada müdahil Zengin'in mahkemeye yazılı ifade gönderdiği belirtilirken, Zengin'in bu dilekçede sanık Mert Yaşar'dan şikayetçi olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

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Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma

"Onur, şeref ve haysiyete saldırı"

Söz alan Zengin'in avukatı, "Sanığın bu ahlaksız beyanı yüz binlerce kişiye ulaşmış, müvekkilimiz Twitter'da 2 gün gündemde kalmıştır. Sanığın kullandığı ifadeler herkesin anlayabileceği niteliktedir ve hayal dünyasını göstermektedir. Müvekkilimizin onur, şeref ve haysiyetine saldırı gerçekleşmiştir. Sanığın savunması siyasidir, 'Yaptım ama neden yaptım?' demeye getirmiştir. Şikayetçiyiz. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

  • Sanık Mert Yaşar'ın avukatı ise Zengin'in görüntülü olarak duruşmaya bağlanıp dinlenilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Zengin'in görüntülü bağlanarak, dinlenilmesi talebini, yazılı ifadesinin yeterli olduğu kanaatiyle reddederek duruşmayı erteledi.

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İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı.

  • İddianamede sanığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, "kamu görevlisine hakaretten" de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.

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