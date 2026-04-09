Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan ateşkesi görüştü: Her türlü katkıyı sunmaya hazırız

21:03 9/04/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında gerçekleşen görüşmede ateşkes ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, bölgedeki güvenlik ve ateşkes sürecini ele aldı; Erdoğan, müzakerelerden kalıcı barış için azami fayda sağlanması gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki ateşkes ve güvenlik durumu kapsamlı şekilde ele alındı.

"Türkiye her türlü katkıyı sunmaya hazır"

Erdoğan, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek, önümüzdeki günlerde başlayacak müzakerelerden kalıcı barış ve istikrar için azami derecede istifade edilmesi gerektiğini söyledi. Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dost ülkelerle birlikte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

"Türkiye'nin hedefi sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi"

İran halkının kayıpları için taziyelerini ileten Erdoğan, Türkiye’nin hedefinin bölgede yeni bir sağduyu ve diyalog ikliminin tesisi olduğunu vurguladı.



