Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu başlattı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu başlattı

Su Ürünleri Av Sezonu açılış töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda yapıldı. Törene telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vira Bismillah diyerek av sezonunu başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, av sezonu açılış törenine katılan Bakan Kirişci aracılığıyla balıkçılara seslendi.

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve ‘Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, \"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak. Uygulama yarından itibaren başlayacak\" açıklamalarında bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer’de, Su Ürünleri Av Sezonu Töreni'nde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Ziraat Bankası'nın yüzde 13,5 oranla balıkçılara işletme kredisi kullandıracağını açıkladı.
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Uygulama yarından itibaren başlayacak.
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Detaylar geliyor...
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Bakan Kirişci'den balıkçılara işletme kredisi müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Bankası bir işletme kredisi kullandıracak. Uygulama yarından itibaren başlayacak" dedi.
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