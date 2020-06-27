Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
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Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. Kulede devam eden kaplama çalışmaları tamamlandı. Kulenin 2020 yılı ortalarında hizmete alınmasıyla Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıdem tazminatı kalıcı bir sisteme bağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerek, Tekirdağ'da düzenlenen ''Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi''ne canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nde inceleme yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'ni inceledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.