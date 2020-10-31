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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki deprem nedeniyle dayanışma mesajı veren ülkelere teşekkür etti.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi
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İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi

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İzmir depremine ait yeni görüntüler
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İzmir depremine ait yeni görüntüler
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İzmir Optimum AVM'de bir dükkanın kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini ortaya seriyor.

Depremde yan yatan bina vinçlerle desteklendi
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İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.

Enkaz altında kalan kedi canlı olarak böyle kurtarıldı
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Enkaz altında kalan kedi canlı olarak böyle kurtarıldı
İzmir'de dün meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Enkaz altında kalan bir kedinin AFAD ekipleri tarafından kurtarılma anları kameralara anbean böyle yansıdı.


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