Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye "geçmiş olsun" ve taziye mesajları ileten ülkelere teşekkür eden Erdoğan, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz."

İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz. pic.twitter.com/2Qy8GLy3kB REKLAM October 31, 2020

GÜNDEM İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi

GÜNDEM AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var

GÜNDEM Tüm imkanlarla yanınızdayız

OYNAT 00:59 Depremde yan yatan bina vinçlerle desteklendi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için 3 vinçle destek verildi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder