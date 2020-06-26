Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Atina blöf peşinde: Yunan ordusu tek bir kurşun dahi atamaz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan hükümeti, Ankara'yı savaşla tehdit etmeye kalkıştı. Savunma sanayi analistleri, Yunan ordusunun mevcut durumu ile stratejik üstünlük sağlayamayacağını ve büyük bir devletin desteğini almadan TSK ile çatışmaya bile giremeyeceğinin altını çiziyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Atina'daki panik havasının perde arkasını anlattı:

