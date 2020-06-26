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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Haber Merkezi AA
Erdoğan-Miçotakis
Erdoğan-Miçotakis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

Görüşmede, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Kovid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan hükümeti, Ankara'yı savaşla tehdit etmeye kalkıştı. Savunma sanayi analistleri, Yunan ordusunun mevcut durumu ile stratejik üstünlük sağlayamayacağını ve büyük bir devletin desteğini almadan TSK ile çatışmaya bile giremeyeceğinin altını çiziyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Atina'daki panik havasının perde arkasını anlattı:


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