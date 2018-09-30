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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'daki resmi temaslarını tamamlayarak özel uçak "CAN" ile saat 00.05'te İstanbul'a geldi.

Haber Merkezi AA IHA
Arşiv
Arşiv

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinin ardından Almanya’ya geçerek resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yurda döndü.

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