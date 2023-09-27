Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zengezur’u barış koridoru yapalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le Nahçıvan’daki görüşmesi sonrasında Zengezur Koridoru’na dair önemli mesajlar verdi.

Nahçıvan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Zengezur Koridoru ile ilgili olarak, kara ve demir yolu hatlarıyla Nahçıvan ve Azerbaycan’ın diğer bölgeleri ile doğrudan bağlantı kurmalarının ilişkileri daha güçlü hale getireceğini belirtti.





STRATEJİK BİR KONU, TAMAMLANMALI

Bu güçlü bağ sayesinde birçok konuda yürüyerek aldıkları mesafenin katbekat fazlasını gelecek süreçte koşarak alacaklarını vurgulayan Erdoğan, “Bu nedenle bir an önce bu koridorun açılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği çok daha güçlenecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici” dedi.





KAVGA GÜRÜLTÜ OLMADAN ÇÖZMELİYİZ

Erdoğan, “Karabağ zaferinin ardından 3 yıldır beklenen işler vardı, bu ziyaretiniz sonrası onların önü açılıp daha da hızlanması beklenebilir mi?” sorusu üzerine, şunları kaydetti: “Bizim temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır. Hala bir savaşın egemen olduğu bir koridoru düşünmek mümkün değil. Çünkü gerek Zengezur gerek Laçin koridorlarını eğer barış koridoru olarak düşüneceksek kavga gürültü olmadan bu işi çözmemiz gerekiyor.”





KARDEŞLİĞİMİZİN DÜNYAYA İLANIDIR

“Hele hele bunların raylı sistem olduğunu düşünürsek, Türkiye’den gelen tren Nahçıvan’dan, Ermenistan’dan geçerek Azerbaycan’a gidecek. Ermenistan’dan geçme konusuna gelince. Ermenistan bu işin önünü açmazsa nereden geçecek? İran’dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor, olumlu baktığı için de İran’dan artık Azerbaycan’a geçiş imkanı olabilecek. Diğer taraftan bu ziyaretimiz, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin, iki devlet tek millet ruhunun bir kez daha bütün dünyaya ilanıdır.”





İLİŞKİLER EN ÜST SEVİYEYE ULAŞACAK

“Bunu BM kürsüsünde nasıl haykırmışsak, can Azerbaycan’ın öz toprağı Şuşa’da nasıl duyurmuşsak, her yerde gerek sözlerimizle gerek uygulamalarımızla gösterdik, gösteririz. Bizler iki devletiz ancak kaderi de ülküsü de bir milletiz. İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyi, olabilecek en yüksek seviyeye ulaşacaktır. Yeni adımlarla kardeşliğimizi pekiştirmekte kararlıyız. Enerjiden savunma sanayine, ticaret hatlarından bölgesel iş birliklerine kadar her alanda atılacak adımlar aşama aşama hayata geçirilecektir. İki ülkenin potansiyelleri, birlikte kazanma ilkesiyle atılacak bu adımlarla çok yüksek seviyelere ulaşacaktır.”





Gençlere telefon ve bilgisayar müjdesi

Kabine Toplantısı

Üniversiteli gençlere cep telefonu desteği ile ilgili beklenen müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan “9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz” dedi.

Kabine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 45 dakika süren toplantının ardında açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençlere müjdeler verdi. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:





5 BİN 500 TL’YE KADAR DESTEK

* Örgün etğitimdeki öğrencilerimize bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklıyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7’si kadar tutarda destek sağlayacağız.

* Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.





YENİ EVLENENLERE FAİZSİZ KREDİ

* 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler.

* Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız. Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarımızı tamamladık. Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız.





En akılcı rota Türkiye

İsrail ile enerji sondaj çalışması başlatılacağına dair açıklamaları hatırlatılan Erdoğan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ekim-kasım gibi Türkiye’ye geleceğini söyledi. “Ondan sonra da biz iadeiziyaretimizi yapacağız” diyen Erdoğan şöyle konuştu: “Türkiye ve İsrail olarak birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Yeni iş birliği alanlarının varlığı da bir gerçek. Özellikle Avrupa, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası oluşan konjonktürün de etkisi ile sürdürülebilir enerji kaynağı arayışında. İsrail’in, kaynaklarının Avrupa’ya taşınması konusunda arayışta olduğu da herkesin malumu. En akılcı rota ise Türkiye üzerinden bu kaynakların Avrupa’ya ulaştırılması. Bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık. Diğer taraftan sondaj çalışmaları noktasında da iş birliği fırsatları bulunuyor. Bununla ilgili teknik çalışmaların yapılması talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En kısa sürede gerek Türkiye’de gerek İsrail’de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz.”





Otomobilde balonu söndürdük

Hayat pahalılığı ile gündemden çıkana kadar çalışmaların devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılara da göz açtırmayacakları söyledi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:”Son dönemde hayat pahalılığının gıdadan kiraya kadar dengesizlikleri gidermek bizim önceliğimizdir. Mücadele yürütüyoruz, fırsatçılara göz açtırmıyoruz. Denetimler ve attığımız adımlarla otomobil piyasasındaki balonu söndürdük. Yanıltıcı ilan verilmesi halinde 100 bin liraya kadar para cezası uygulayacağız. Deprem bölgesinde inşaat malzemelerinin fiyatıyla ilgili benzer durum yaşandığını görüyoruz. Depremzedelerimizi aç gözlülerin insafına bırakmayacağız. Gerekli tedbiri alarak bu fırsatçıların üstüne gideceğiz.”



