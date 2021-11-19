​Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “diktatör” benzetmesine AK Parti’den sert karşılık: 2023’te hak ettikleri cevabı alacaklar

- Grup Başkanvekili Bülent Turan: Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır. Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok

Cahit Özkan

- Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Millet İttifakı ikişer üçer ay arayla sürekli seçimi gündeme getiriyor. 2018 seçimlerinden sonra tam 6 kez seçimi gündeme getirmiş olan bir ittifak, sürekli seçim isteyerek, milletimizi ekonomik olarak çok daha fazla bir darboğaza itme gayretinden başka hiçbir anlayışa sahip değildir. İnşallah 2023’te hak ettikleri cevabı alacaklardır.

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Ramazan Can

UMURUMUZDA DEĞİL

- TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Ramazan Can: Memleketi güya yönetilemiyor, seçime gidilmesi gerekiyor gibi göstermeye çalışıyorlar. Seçim 2023 Haziran’da olacak. Biz gündemimize hakimiz, yatırımlara devam ediyoruz. Ekonomiyle ilgili de dar kesimleri rahatlatmak için ciddi çalışmalarımız var.”

Mücahit Birinci

- AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci: Girdiğiniz seçimleri kaybetmiş durmuşsunuz ama erken seçim talep ediyorsunuz. Türkiye’de erken seçim görüntüsü yoktur. Seçimler zamanında olacaktır. Bizim partimizde seçimlerin tartışması bile yoktur. Bunların toplanması, erken seçim talep etmesi bizim ufkumuzda ve umurumuzda değil.

OYNAT 00:22 CHP’li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘diktatör’ dedi CHP, 26 milyondan fazla vatandaşın oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetini yok saymayı sürdürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yeni anayasa çalışmalarında olmayacaklarını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef aldı. Özel, 'Referandumsuz anayasa değişikliği için 400, referandumlu anayasa değişikliği için 360 milletvekili lazım. Biz yokuz. Tek adamlarla diktatörlerle oturup anayasa müzakeresi yapmıyoruz. Bizi denklemden düşün.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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- Afyon Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ali Özkaya: Varsa güçleri 360’ı bulsunlar. Bulamıyorlarsa 2023 Haziran’a kadar beklemek zorundalar. Bunların derdi, Cumhurbaşkanını yönetimden uzaklaştıralım, Biden’ın bize verdiği görevi yapalım da ülke batarsa batsın, millet aç sefil kalırsa kalsın... Verilen görevleri yapıyorlar.

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Diktatörün âlâsı CHP’de

AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’in “diktatör” açıklamasına da tepki geldi.

- Mücahit Birinci: Diktatör görmek isteyen varsa Kılıçdaroğlu’na baksın. CHP diktatörlükten bahsedecek en son partidir.

- Ali Özkaya: Diktatörün alası CHP’de vardır. Ama esas diktatörün babası da yine CHP’de İsmet İnönü’dür. Aynaya bakmaları lazım. Özgür Özel ve CHP’lilerin siyaset dili, Atatürk’ün tam da İsmet İnönü’ye söylediği zehirli engerek yılanı dili gibi...

- Cahit Özkan: Cumhurbaşkanımıza o hadsiz yakıştırmayı ileri sürenlere diyoruz ki diktatör, açık oy gizli sayım anlayışıyla sandıkların kapatıldığı, milletvekillerinin ve hükümetlerin belirlendiği döneme denir. Atatürk’ün fotoğraflarını paradan, puldan ve duvardan indirenlere denir.

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