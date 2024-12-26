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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: İkinci kez gözaltına alınarak tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: İkinci kez gözaltına alınarak tutuklandı

Semih Kara
12:3626/12/2024, الخميس
G: 26/12/2024, الخميس
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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı.
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı.

Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Abdulkadir İpek isimli şahıs, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Abdulkadir İpek, dün Samsun'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Abdulkadir İpek isimli şahıs tutuklandı.

Şüphelinin başka bir sosyal medya platformunda aynı paylaşımı yaptığı tespit edildi. Hakkında yeniden gözaltı kararı verilen şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.




#Samsun
#Cumhurbaşkanına alenen hakaret
#Abdulkadir İpek

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