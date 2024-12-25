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Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Serbest bırakılan zanlı İpek yeniden gözaltında

Cumhurbaşkanına hakaret etmişti: Serbest bırakılan zanlı İpek yeniden gözaltında

23:4125/12/2024, Çarşamba
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Abdulkadir İpek
Abdulkadir İpek

Geride kalan gün asgari ücretin açıklanmasının ardından X (Twitter) hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hakaret içerikli bir paylaşımda bulunan Abdulkadir İpek isimli zanlı, gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zanlı İpek, başsavcılığın serbest bırakılma kararına itirazı sonucunda tekrar gözaltına alındı.

Geride kalan gün, asgari ücretin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli şekilde cevap veren Abdulkadir İpek isimli zanlı, gün içinde gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Başsavcılığın itirazı sonuç verdi

Zanlı Abdulkadir İpek'in serbest bırakılma kararına itiraz eden Başsavcılığın kararı sonuç verdi. Zanlı İpek, tekrar gözaltına alındı.


#Abdulkadir İpek
#Cumhurbaşkanına Hakaret
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