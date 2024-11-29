Başsavcı Akın Gürlek'e hakaret etmişti: CHP'li Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i bugün cezaevinde ziyaret etmişti.
Silivri Cezaevi'nde bu sabah gerçekleştirilen ziyaretin ardından kameralar karşısında konuşan Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ithamlarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında cezaevi önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlattı.
Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:
Özel hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde dosyanın gerekli tespitlerin yapılması sonrası Özel hakkında fezleke hazırlanabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.