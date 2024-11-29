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Başsavcı Akın Gürlek'e hakaret etmişti: CHP'li Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcı Akın Gürlek'e hakaret etmişti: CHP'li Özel hakkında soruşturma başlatıldı

13:2929/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında cezaevi önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında cezaevi önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek' suçundan resen soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i bugün cezaevinde ziyaret etmişti.


Silivri Cezaevi'nde bu sabah gerçekleştirilen ziyaretin ardından kameralar karşısında konuşan Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ithamlarda bulundu.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında cezaevi önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlattı.


Savcıya tehditler savurdu

Özel, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer'i ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında, operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın. Yazıklar olsun ki gücünü diplomandan değil, sahiplerinden, talimat vericilerden alıyorsun. Akın Gürlek, gün gelir Özgür Özel yine burada dimdik durur ama sen yurt dışında kim bilir nereden, sosyal medyadan bize saldırırsın bu sefer ya da o günlerde bu yaptığın hukuksuzlukların cezasını çekersin. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin de hakkını biz savunuruz. Buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Hukuk içine dön, anayasa sınırları içine gir, verilen talimatlarla suç işleme, bundan sonra senin de hukuki ortamdaki güvencen biz olalım. Tövbe et, istiğfar et ve istifa et. Çekil, kamuoyunda de ki, ‘Bir yanlışın içindeydim, pişmanım’. Geleceğinin güvencesi biz olalım. Sana kimse dokunamaz. Eğer bu yaptıklarını itiraf eder ve istifa edersen git, avukatlık yap bir köşede. Onurunla simit sat ama insanların geleceğiyle oynama, bir ülkenin geleceği ile oynama. Aparat olma. Seni uyarıyorum ve bugün Akın Gürlek’te simgeleşen talimatla yargıyı siyasi amaçlarına alet edenlere söylüyorum. Akın Gürlek gibi aparatları kullanarak bizimle baş edemezsiniz. Biz size teslim olmayız, olmayacağız, dimdik ayaktayız. Bundan sonra eğer bu iddianamenin yazılması biraz daha gecikirse hukuki ve siyasi yönden çok daha aktif ve çok daha etkin yollarla bu işle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne yaparsanız yapın, biz haklı bir zemindeyiz”

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözlerin ardından harekete geçti. Özel hakkında
"kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret"
ve
"terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek"
suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Dosya Ankara'ya gönderilecek

Özel hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde dosyanın gerekli tespitlerin yapılması sonrası Özel hakkında fezleke hazırlanabilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.


Savcı Gürlek'e 'Aklı olmayan cellat' demişti

“PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için miting düzenleyen Özel, konuşmasında Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef göstermişti. Özel, Başsavcı için
“Akın Gürlek, savcı değildir. Akın Gürlek, hukukçu değildir. Akın Gürlek vicdanı olmayan, aklı olmayan, hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek, adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır“
ifadelerini kullandı.
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Başsavcı Akın Gürlek'e hakaret etmişti: CHP'li Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem / İstanbul
29 Kasım, Cuma

#Özgür Özel
#CHP
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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