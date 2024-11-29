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CHP'li Özer’in sağ kolu Osman Yalçın için yakalama kararı

CHP'li Özer’in sağ kolu Osman Yalçın için yakalama kararı

10:1029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Terör soruşturmasında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terör soruşturmasında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terör örgütüyle bağlantılı olduğu için tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın'ın PKK'nın 'Mali Alan Yapılanmasında' faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı. Yalçın aynı zamanda İBB Meclis üyesi görevini yürütüyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Osman Yalçın hakkında, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu için yakalama kararı çıkardı.


Terör örgütüyle bağlantıları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edildi.


Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirlenen soruşturmada, Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.


Her yerde aranıyor

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyalleri ele geçiren ekiplerin firari Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.


Öte yandan Osman Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi.

Osman Yalçın'ın resmi Instagram hesabında en son 3 hafta önce paylaşım yaptığı görüldü.


CHP'li Ahmet Özer tutuklanmıştı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (TCK md.314/2)" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Terör örgütü yöneticileriyle iletişim kurduğu tespit edildi

Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.


Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.


Öte yandan Özer, DEM Parti'deyken 31 Mart yerel seçimlerinde 'kent uzlaşısı' kapsamında CHP'den aday gösterilmişti.


#Esenyurt Belediyesi
#PKK
#Ahmet Özer

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