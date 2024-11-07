Ahmet Özer'in Esenyurt Belediyesi'ndeki 'aile saltanatı' sona erdi: Oğlu, kardeşi, yeğenleri, kayınbiraderi...

CHP ve DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer'in, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle tutuklanmasının ardından yakınlarını 'torpille' Esenyurt Belediyesi'ne yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Özer'in belediyede işe yerleştirdiği 7 akrabasının iş sözleşmeleri feshedildi.
Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Özer 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Belediyede aile saltanatı kurdu
Ahmet Özer'in, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sadece 19 gün sonra yakınlarını 'torpille' belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı.
Oğluna, kızına, kardeşine makam dağıttı
- Oğlu Serhan Özer'in Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman yapan Özer, kızı Serap Özer'i Medya ve İletişimden Sorumlu Müdür, kardeşi Azad Özer'i Koruma Sorumlusu olarak işe aldığı belirlendi.
Yeğenlerini, kayınbiraderini maaşa bağladı
- Kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ı ise önce İmardan Sorumlu Danışman, daha sonra ise Teknik İşler ve İmar Müdürüolarak atadığı ortaya çıktı.
Özer'in oğlundan Whatsapp'ta talimat yağmuru
ABD'den transfer hemşehri
- ABD'den transfer ettiği yakın köylüsü ve arkadaşı Cevdet Özister Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler gibi teknik müdürlüklerden sorumlu Genel Koordinatör olduğu, Özer'in DEM Parti ile ilişkilerini koordine ettiği belirlendi.
- CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, haziran ayında yaptığı açıklamada kayınbiraderini belediyede görevlendirmesiyle ilgili soruya "Çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullanarak cevap vermişti.
Tepkilere rağmen geri adım atmadı
Ahmet Özer, akrabalarını belediyede işe almasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil birçok yerden tepki almasına karşın geri adım atmamıştı.
Yedi akraba atamasının işine son
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'le akrabalık bağı bulunan ve seçimden sonra işe alındığı tespit edilen 7 kişinin iş sözleşmeleri feshedildi. Karar, kayyum olarak atanan Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy'un göreve başlamasının ardından geldi.