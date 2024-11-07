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Ahmet Özer'in Esenyurt Belediyesi'ndeki 'aile saltanatı' sona erdi: Oğlu, kardeşi, yeğenleri, kayınbiraderi...

Ahmet Özer'in Esenyurt Belediyesi'ndeki 'aile saltanatı' sona erdi: Oğlu, kardeşi, yeğenleri, kayınbiraderi...

10:497/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.
CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.

CHP ve DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer'in, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle tutuklanmasının ardından yakınlarını 'torpille' Esenyurt Belediyesi'ne yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Özer'in belediyede işe yerleştirdiği 7 akrabasının iş sözleşmeleri feshedildi.

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Özer'e yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti. Özer 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belediyede aile saltanatı kurdu

Ahmet Özer'in, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sadece 19 gün sonra yakınlarını 'torpille' belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı.

Oğluna, kızına, kardeşine makam dağıttı

  • Oğlu Serhan Özer'in Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışman yapan Özer, kızı Serap Özer'i Medya ve İletişimden Sorumlu Müdür, kardeşi Azad Özer'i Koruma Sorumlusu olarak işe aldığı belirlendi.

Yeğenlerini, kayınbiraderini maaşa bağladı

Bununla da yetinmeyen Özer,
kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ı Özel Kalem Müdürü, dayısının oğlu (kuzeni) Muhammet Yılmaz'ı İşyeri Ruhsat Müdürü, b
elediyeye 20 Nisan'a işe alınan
kayınbiraderi Metin Günsan'ı imar ve ruhsat işleri koordinatörü yaptı.
  • Kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ı ise önce İmardan Sorumlu Danışman, daha sonra ise Teknik İşler ve İmar Müdürü
    olarak atadığı ortaya çıktı.

Özer'in oğlundan Whatsapp'ta talimat yağmuru

Bununla birlikte,
Ahmet Özer'in oğlu Serhan Özer Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı
yapan olarak görevli olmasına rağmen belediye müdürlüklerinin birçoğunun Whatsapp guruplarında yer aldığı, talimatlarının birçoğunu sosyal medya grupları üzerinden verdiği anlaşıldı.

ABD'den transfer hemşehri

Belediye başkanının diğer çocuğu
Avukat Seraf Özer ise Medya ve İletişimden Sorumlu
olarak mesaisinin büyük kısmını belediyede geçiriyor ve tüm sosyal medya guruplarından talimatlar veriyor.
  • ABD'den transfer ettiği yakın köylüsü ve arkadaşı Cevdet Özister Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler gibi teknik müdürlüklerden sorumlu Genel Koordinatör olduğu, Özer'in DEM Parti ile ilişkilerini koordine ettiği belirlendi.
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Ahmet Özer'in Esenyurt Belediyesi'ndeki 'aile saltanatı' sona erdi: Oğlu, kardeşi, yeğenleri, kayınbiraderi...
Gündem / Politika
07 Kasım, Perşembe
  • CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, haziran ayında yaptığı açıklamada kayınbiraderini belediyede görevlendirmesiyle ilgili soruya "Çalışıyor ve çalışacak" ifadelerini kullanarak cevap vermişti.

Tepkilere rağmen geri adım atmadı

Ahmet Özer, akrabalarını belediyede işe almasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil birçok yerden tepki almasına karşın geri adım atmamıştı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un başkanlığında, ilk Belediye Encümen Toplantısı dün gerçekleştirildi.

Yedi akraba atamasının işine son

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'le akrabalık bağı bulunan ve seçimden sonra işe alındığı tespit edilen 7 kişinin iş sözleşmeleri feshedildi. Karar, kayyum olarak atanan Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy'un göreve başlamasının ardından geldi.








#Esenyurt Belediyesi
#Ahmet Özer
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#Can Aksoy

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