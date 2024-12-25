Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Samsun'da gözaltına alındı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.İ. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.