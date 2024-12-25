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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Samsun'da gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Samsun'da gözaltına alındı

14:3725/12/2024, Çarşamba
DHA
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Sosyal meya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs göözaltına alındı.
Sosyal meya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs göözaltına alındı.

Sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden A.İ. isimli şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, şahsın gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden A.İ. isimli şüphelinin Samsun'da yakalandığını duyurdu.


İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunan A.İ. isimli şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Paylaşımı sosyal medya platformu X'te yapmıştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.İ. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Hakaret
#"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçu

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