Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti: Samsun'da gözaltına alındı

Sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden A.İ. isimli şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, şahsın gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden A.İ. isimli şüphelinin Samsun'da yakalandığını duyurdu.
Paylaşımı sosyal medya platformu X'te yapmıştı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal paylaşım sitesi X'te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahsın A.İ. olduğu tespit edilmiştir. 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs, Samsun'da ikamet ettiği adreste yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.