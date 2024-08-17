Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı: Yıl sonuna kadar konutların 200 binini daha teslim etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık." ifadelerini kullandı.
"Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"
"Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz." açıklamasında bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."