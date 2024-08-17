|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı: Yıl sonuna kadar konutların 200 binini daha teslim etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Şubat depremleri sonrası 300 bin konutun inşasına başladık, 76 binini teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 binini daha teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon konutun inşasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
16:27 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:42 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acının yıl dönümünde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türkiye’nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık." ifadelerini kullandı.

"Yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz"

Erdoğam,
"Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. 6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık. Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz."
dedi.

"Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz." açıklamasında bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
#Son dakika
24 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman 2024? KYK 2024-2025 yurt ücret fiyatları açıklandı mı?