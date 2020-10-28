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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan 29 Ekim mesajı 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz" dedi. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir" diyen Erdoğan "Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır" şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir.
  • Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."

Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
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Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı yansıtıldı. İstanbul'un yeni turistik merkezi ve simgesi olmaya aday kule, kırmızı-beyaz renklere büründü. Şehrin birçok farklı noktasından görülebilen ve görsel bir şölen sunan kuleye, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hafta boyunca Türk bayrağı yansıtılacağı, 29 Ekim akşamı ise farklı görsel şovların yapılacağı bildirildi.
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