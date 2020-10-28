Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.” pic.twitter.com/A2a6DKnfAa
Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.” pic.twitter.com/A2a6DKnfAa— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 28, 2020
Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.” pic.twitter.com/A2a6DKnfAa
Cumhurbaşkanı @RTErdogan: “Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.” pic.twitter.com/A2a6DKnfAa— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 28, 2020
"Kurtuluş mücadelesinde yediden yetmişe kenetlenen milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir" diyen Erdoğan "Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır" şeklinde konuştu.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Ülkemiz, kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonuna, kendi ajandasına göre hareket etmeyi sürdürecektir.
- Kurucu irade nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız."