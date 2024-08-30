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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" dedi.

Lokman Özdemir
09:06 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 09:16 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


"Küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz"


Erdoğan mesajında
"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz."
ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın mesajı;

Bugün, Büyük Zafer’in 102’nci yıl dönümünü hep beraber coşku, heyecan ve gururla kutluyoruz.


Tarihimizin kritik eşiklerinden olan bu önemli günde aziz milletimizin, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı” olarak tanımladığı Büyük Zafer, milletimizin Anadolu topraklarındaki varlığını ebediyen tescil etmiştir.


30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi’yle işgal orduları kesin bir yenilgiye uğratılmış, emperyalizmin mihveri parçalanmış ve Cumhuriyet’in ilanına giden yolun kapıları ardına kadar açılmıştır.


Büyük Zafer’le Türk Milleti esareti kabul etmeyeceğini, iradesine zincir vurdurmayacağını, öz yurdunda bağımsız olarak yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Şehitlerimizin kahramanlığı, gazilerimizin kanı ve milletimizin fedakârlığı sayesinde kazanılan Büyük Zafer, bugün de bizlere rehberlik etmektedir.


Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi de adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz.


Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında süren çatışma, zulüm ve katliamları durdurmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Kimliğine ve inancına bakmadan, maddi hiçbir menfaat beklemeden ezilenlerin yanında dimdik duruyoruz.


Şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim.


Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız.


Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz.

İstiklal Harbi’yle mazlum milletlere ilham veren Türkiye, barışın, adaletin ve huzurun hâkim olduğu bir dünyanın da mihmandarlığını yapacaktır.


Bu düşüncelerle Büyük Zafer’in başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olan şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum.


30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt tüm Müslümanların zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’un Fethi'ne giden yolda en kritik adımın Malazgirt’te atıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt tüm Müslümanların zaferidir. Davamız batıla karşı Hakk’ın yanında durmaktır. Bizim de yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’nadır. Malazgirt zaferinin rehberliğinde bu yolu yürüyeceğiz. Davamız mazluma umut, nesillere ışık olmaktır. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Asırlar değişir ama bu ruh değişmez. Farklılıklarımız üzerinden bizi ayırmaya çalışan fitne odaklarına geçit vermedik vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#30 Ağustos
#Zafer Bayramı
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