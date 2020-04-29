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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan ABD Başkanı Trumpa mektup
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD Başkanı Trump'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yardım uçağıyla birlikte ABD Başkanı Trump'a bir de mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, "Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, mektup gönderdi.

Türkiye, Covid-19 ile mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye tıbbi yardımda bulundu.

  • Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük ABD'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardım kolileriyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump’a bir de mektup gönderdi.

Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
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Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.
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Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.
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Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır. sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.
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Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.
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TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.
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Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Title
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı
Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.

Erdoğan, "Sayın Başkan, Değerli Dostum" ifadesiyle başladığı mektupta, küresel ölçekte kriz yaratan Kovid-19 salgınının Türkiye, ABD ve dünyada yol açtığı sınamalara karşı sürdürülen iş birliğine büyük önem atfettiğini belirtti.

Kovid-19'un müşterek çabalarla yenileceğine güvendiğini, bu krizle mücadeleden edinilen dersler ve geliştirilen yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleneceğine inandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ABD'deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, aldığınız tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum. Amerikan halkının bu dönemde de gerekli dirayeti sergileyerek, hepimizi derinden sınayan bu krizi en kısa sürede geride bırakacağından şüphe duymuyoruz. Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz. Nitekim daha önce ihracatına izin verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı, bugün ABD'ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum."

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım ABD'ye ulaştı

Erdoğan, salgın sonrası süreçte iş birliğinin devam etmesinin ve başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eşgüdüm ve ortaklık içinde hareket etmenin son derece önemli ve yararlı olacağına inandığını vurgulayarak, "Bu konudaki fikir ve önerilerimizi en kısa sürede karşılıklı olarak paylaşabilmeyi ümit ediyorum. Aynı şekilde, salgın vesilesiyle daha da güçlenen ve çeşitlenen iş birliğimizin yarattığı olumlu ortamdan, Türk-Amerikan ikili ilişkilerini her alanda ilerletmek ve başta 100 milyar dolar ticaret hedefimiz olmak üzere, ülkelerimizin sahip olduğu potansiyeli en etkin şekilde hayata geçirmek için de istifade etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu şöyle tamamladı:

"Nitekim Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgemizdeki son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir. Bu vesileyle, ABD'de Kovid-19'dan ötürü hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başta onların yakınları olmak üzere, dost ve müttefik Amerikan halkına, ülkem ve milletim adına taziyelerimi yineliyor; birlikte başarıyla sonlandıracağımız bu mücadelede yakın iş birliğimizin devamı dileğiyle içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

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Türkiye'den ABD'ye bağış: Koca Yusuf bu kez ABD seferine çıktı

MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
FOTOĞRAF 8
Title
Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alan Türkiye, maske,dezenfektan, solunum cihazı, siperlik ve tıbbi malzeme üretiminde ise rakiplerine fark attı. Üretim ile ülkenin ihtiyaçları fazlasıyla karşılanırken, 55 farklı ülkeye de askeri uçak gemileri ile yardım gönderildi. Yardım gönderilen ülkeler arasında son olarak küresel güç olarak nitelendirilen ABD eklendi.
Title
Maske, solunum cihazı, siperlik ve dezenfektan konusunda büyük sıkıntı yaşayan ABD'de ölü sayısı 60 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1.5 milyona dayandı. Üretim sorunu yaşayan, sağlık sistemi çökme noktasına gelen ABD'ye bugün MSB'ye ait askeri uçakla yardım gönderilecek.
Title
Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı sabahın erken saatlerinde ABD'ye gönderilecek yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD'ye ulaştırılacak.
Title
Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.
Title
YARDIMLARIN ÜZERİNDE YİNE O MESAJ VAR Daha önce 55 ülkeye yardım gönderen Türkiye, kolilerin üzerine Mevlana'nın sözlerini not etmişti. Mevlana'nın, Ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var sözleri ABD'ye gidecek yardımların üzerinde de yer aldı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
Title
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı.
MSB, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'ye gönderilecek tıbbi malzemelerin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD'ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.


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