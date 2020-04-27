Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Barosu'na: Herkes haddini bilecek!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, cuma namazı hutbesindeki eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle hedef gösterilip linç edilmesine tepkiler büyüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanının sözlerinin, kendini Müslüman olarak tanımlayan kişiler için bağlayıcı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır ve buranın Din İşleri Yüksek Kurulu vardır. Diyanet İşleri Başkanımız dini noktadaki bir konuda, hutbelerinde bu konuları anlatmakla mükelleftir. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes haddini, yerini bilecektir." dedi.

Bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa olmaktadır

Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslubun, kasıtlı olarak İslam'a saldırı halini aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Yapılan her gönderme karşımızdaki zihniyetin ilkelliğinin, nefret bataklığının birer yansımasıdır. Faşizmin en ilkel halini yansıtan bu yaklaşımların ülkemizdeki varlığı, demokrasi, çoğulculuk, inançlara saygı gibi ilkelerin hala yerli yerine oturmadığına işaret ediyor. Demokratlık adına faşizmi, halkçılık adına millet düşmanlığını sergileyen bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa olmaktadır. Türkiye bu zihniyetten arınma aşamasına gelmiştir. Biz 18 yıldan beri ısrarla ve bilinçli olarak bu ilkel siyaset tarzının ülkemizi sürüklemeye çalıştığı mecraya kaymayı reddettik. Eğer bizler bu oyuna gelmiş olsaydık, böyle davranmasaydık, icraat yerine sadece polemik yapsaydık bugün hep birlikte halimiz haraptı."

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