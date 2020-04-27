Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Ankara Barosuna Herkes haddini bilecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara Barosu'na: Herkes haddini bilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın linç edilmesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes haddini, yerini bilecektir." ifadelerini kullandı. Demokratlık adına faşizmi, halkçılık adına millet düşmanlığını sergileyen mankurtların gerçek yüzlerinin birer birer ifşa olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bu zihniyetten arınma aşamasına gelmiştir.Eğer bizler bu oyuna gelmiş olsaydık, böyle davranmasaydık, icrat yerine s adece polemik yapsaydık bugün hep birlikte halimiz haraptı." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdogan
Recep Tayyip Erdogan

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, cuma namazı hutbesindeki eşcinsellik ile ilgili sözleri nedeniyle hedef gösterilip linç edilmesine tepkiler büyüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanının sözlerinin, kendini Müslüman olarak tanımlayan kişiler için bağlayıcı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde eğer İslam adına konuşması gereken birisi varsa, bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır ve buranın Din İşleri Yüksek Kurulu vardır. Diyanet İşleri Başkanımız dini noktadaki bir konuda, hutbelerinde bu konuları anlatmakla mükelleftir. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes haddini, yerini bilecektir." dedi.

Bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa olmaktadır

Ankara Barosu başta olmak üzere kullanılan üslubun, kasıtlı olarak İslam'a saldırı halini aldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır. Yapılan her gönderme karşımızdaki zihniyetin ilkelliğinin, nefret bataklığının birer yansımasıdır. Faşizmin en ilkel halini yansıtan bu yaklaşımların ülkemizdeki varlığı, demokrasi, çoğulculuk, inançlara saygı gibi ilkelerin hala yerli yerine oturmadığına işaret ediyor. Demokratlık adına faşizmi, halkçılık adına millet düşmanlığını sergileyen bu mankurtların gerçek yüzleri birer birer ifşa olmaktadır. Türkiye bu zihniyetten arınma aşamasına gelmiştir. Biz 18 yıldan beri ısrarla ve bilinçli olarak bu ilkel siyaset tarzının ülkemizi sürüklemeye çalıştığı mecraya kaymayı reddettik. Eğer bizler bu oyuna gelmiş olsaydık, böyle davranmasaydık, icraat yerine sadece polemik yapsaydık bugün hep birlikte halimiz haraptı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çifte bayram istiyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çifte bayram istiyoruz
Abone Ol Google News
Düşüş sürüyor

Düşüş sürüyor

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Çifte bayram istiyoruz

Çifte bayram istiyoruz

Hafta sonu kısıtlaması bayram sonuna kadar sürecek.
Türkiye ayağa kalktı!

Türkiye ayağa kalktı!

LGBT lobisine toplumun tüm kesimlerinden tepki.
İzmir kilitlendi!

İzmir kilitlendi!

Güneşi görüp koronavirüsü unuttular...
Akıl alır gibi değil!

Akıl alır gibi değil!

Pazarda adım atacak yer yok...
İsveçli bakan güldürdü

İsveçli bakan güldürdü

​Korona hastasına ambulans göndermeyen sağlık sistemlerini övdü.

LGBT lincine<br>CHP de katıldı!

LGBT lincine
CHP de katıldı!

Kur'an ayetlerine 'nefret dili' dedi.
Odatv'den mi korkuyorsunuz!

Odatv'den mi korkuyorsunuz!

LGBT lobisine sessiz kalanlara sert tepki.
Teşekkür edemediler!

Teşekkür edemediler!

​Yunanistan Türkiye'nin yardımını görmezden geldi.
LGBT lobisi <br>baroya soruşturma

LGBT lobisi
baroya soruşturma

Ali Erbaş'ı hedef gösterip linç ettirdiler...
Üretim<br>yeniden başladı

Üretim
yeniden başladı

On binlerce çalışan fabrikaların yolunu tuttu.
Çin'de "normale" dönen hayat

Çin'de "normale" dönen hayat

Ellerinizi yıkayın, yemeğinizi yiyin, konuşmayın ve hızlıca uzaklaşın!
Amazon Ormanları değil Avcılar

Amazon Ormanları değil Avcılar

​Ağaçlar papağanlarla doldu, görenler bir daha baktı.
Düşündüren manzara

Düşündüren manzara

​Büyükşehirlere ek olarak listeye alınan Zonguldak'ta bugün...
Savaşı kazandık

Savaşı kazandık

​Yeni Zelanda Başbakanı yayılmanın durduğunu açıkladı.
İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

İstanbul Havalimanı'na metro geliyor

​Vagon siparişi tamam, ilk teslim tarihi belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.