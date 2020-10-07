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Gündem Ayasofyaya 2 özel hat
İSTANBUL

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ​Ayasofya’ya 2 özel hat

Ayasofya’ya 2 özel hat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii’ne 2 hat levhası hediye etti. Camiye asılan levhalarda Al-i İmran Suresi’nin “Allah bize yeter o ne güzel vekildir” ayeti ile Rad Suresi’nin “Kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur” ayeti yazılı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Al-i İmran ve Rad sureleri yazan ayetler içeren hatlar, camiye asıldı.
Al-i İmran ve Rad sureleri yazan ayetler içeren hatlar, camiye asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne 2 hat levhası hediye etti. Al-i İmran ve Rad surelerinden ayetler içeren hatlar camiye asıldı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, kararın ardından da ibadete açılan tarihi yapıda 86 yıl sonra 24 Temmuz'da ilk cuma namazı yüz binlerin katılımı ile cuma namazı kılınmıştı.

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Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce kişi her gün Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne akın ediyor. Cami normal günlerde 15 bin, cuma ve hafta sonları ise 25 ile 30 bin arasında ziyaretçiyi ağırlıyor. Ayasofya-i Kebir Camii'yi, ibadete açıldığı 24 Temmuz tarihinden günümüze 1,5 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti. Ayasofya’nın yıllar sonra ibadete açılmasında tadilatından personel atamasına her detayıyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 hat levhayı hediye ettiği öğrenildi. Hediye edilen ile hat levhaların üzerinde Al-i İmran Suresi’nin 173. ayeti olan "Allah bize yeter o ne güzel vekildir" ile Rad Suresi'nin 28. ayeti olan "Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur" yazıyor. Anlamlı iki hat levhası caminin duvarlarına asıldı.

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