Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması: Adalet bakanımız çalışmayı Kabine'de sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılıyor. https://t.co/shEsywlEQl
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılıyor. https://t.co/shEsywlEQl— Yeni Şafak (@yenisafak) October 10, 2022
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:
Son 60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları herkesi zorluyor, batırıyor.
Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle bu kışı nasıl geçireceği endişesinde. Prag zirvesinde liderlerden hep bunu duydum. Bizim böyle bir sorunumuz yok dedim.
Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri aklı selim şekilde değerlendirmiyorlar. Bu sancılı süreci yönetmekte zorlanıyorlar. Siyasi istikrarsızlık ekonomik sorunlar büyük darbeyi yoksul ülkeleri vuruyor.
Önümüzdeki dönemde dünyada köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır.
Üzerimize salınan terör örgütlerinin bizi emellerimizden koparmasına müsaade etmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. 20 yıllık planlarla ülkemizin zengin potansiyelini ortaya çıkardık.
Türkiye Yüzyılı ifademiz hemen her alanda vücut bulacak, kısa sürede gerçeğe dönüşecektir.
Her şehre üniversite açtığımızda birileri bizimle dalga geçti. Mesele ufuk. Ufkunuz varsa bunu başarırsınız, yoksa yolda kalırsınız.
KARADENİZ GAZI
Karadeniz'den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Eskiden sondaj gemimiz yoktu. Bunlara ulaştık, burada işimiz bittiğinde, uluslararası sulardaki başka ülkelere gidip sondaj yapabilecek güce sahibiz.
İKNA ODALARINI UNUTMADIK
Kılık kıyafet yasaklarından ideolojik baskılara kadar pek çok alanda sorun vardı, bunları yaşadık. Üniversite girişlerine kurulan ikna odaları, sahneden ağzı kapatılarak indiren genç kızların görüntüleri bu kareler utanç sahneleri olarak hafızlara kazınmıştır. Şimdi böyle bir derdimiz yok. Asıl özgürlük budur beyler. Şimdi özgürlük şimdi hürriyet.
Öğrencilerin harç sorununu ortadan kaldırdık. Ne diyordu bir tanesi ben bir senede bu sorunu kaldırırım. Ya hayatınız yalan. Sabah yalan akşam yalan.
BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL DÜZENLEME
Bugün inşallah kabine toplantısında anayasa değişikliği teklifimizle başörtüsü sorununu anayasa güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken, çıktı bunu yapalım diyor. senin yanında hiç hukukçu yok mu? Eğer samimiysen, dürüstsen anayasa değişikliğini yapalım, bu konuyu masadan kaldıralım.