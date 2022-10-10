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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması: Adalet bakanımız çalışmayı Kabine'de sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Avrupa'da yaşana enerji krizi nedeniyle ülke liderlerinin kara kara düşündüğünü belirten Erdoğan, "Prag’da bütün liderler ‘Bu kışı nasıl geçireceğiz’ diyor. ‘Bizim böyle bir sorunumuz’ yok dedim." ifadelerini kullandı. Başörtüsüne anayasal düzenleme teklifiyle ilgili Kılıçdaroğlu'na 'Dürüstsen gel' diye çağrıda bulunan Erdoğan, "Bugün inşallah kabine toplantısında adalet bakanımız anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmalarını sunacak. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken, çıktı bunu yapalım diyor. Senin yanında hiç hukukçu yok mu?" diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan başörtüsü için anayasa teklifi açıklaması: Adalet bakanımız çalışmayı Kabinede sunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Son 60 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyon rakamları herkesi zorluyor, batırıyor.

Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle bu kışı nasıl geçireceği endişesinde. Prag zirvesinde liderlerden hep bunu duydum. Bizim böyle bir sorunumuz yok dedim.

Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri aklı selim şekilde değerlendirmiyorlar. Bu sancılı süreci yönetmekte zorlanıyorlar. Siyasi istikrarsızlık ekonomik sorunlar büyük darbeyi yoksul ülkeleri vuruyor.

Önümüzdeki dönemde dünyada köklü siyasi değişimlerin yaşanması kaçınılmazdır.

Üzerimize salınan terör örgütlerinin bizi emellerimizden koparmasına müsaade etmedik. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. 20 yıllık planlarla ülkemizin zengin potansiyelini ortaya çıkardık.

Türkiye Yüzyılı ifademiz hemen her alanda vücut bulacak, kısa sürede gerçeğe dönüşecektir.

Her şehre üniversite açtığımızda birileri bizimle dalga geçti. Mesele ufuk. Ufkunuz varsa bunu başarırsınız, yoksa yolda kalırsınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım
OYNAT 03:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye'nin geleceğini inşa edecek birikime sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük'' dedi. 'Heyecanla bizi bekleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım' diyen Erdoğan, ''Cumhur ittifakı ortağımız MHP ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağız'' ifadelerini kullandı. CHP'nin başörtüsü teklifine de tepki gösteren Erdoğan, ''Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok. Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Kılıçdaroğlu'nun son adımını bir taktik olarak görüyorum, eskiden başörtüsüne bez parçası diyordu. Eğer Kılıçdaroğlu teklifinde samimiyse başörtüsü konusundaki çözümü anayasa düzeyinden sağlayalım. 6'lı masa seni destekleyen arkadaşların da var ya gelin hep birlikte başörtüsü konusunda anayasa düzeyinde düzenleme yapalım'' açıklamasında bulundu.


KARADENİZ GAZI

Karadeniz'den doğalgazı da çıkardığımız anda bunun tadına doyum olmaz. Eskiden sondaj gemimiz yoktu. Bunlara ulaştık, burada işimiz bittiğinde, uluslararası sulardaki başka ülkelere gidip sondaj yapabilecek güce sahibiz.

İKNA ODALARINI UNUTMADIK

Kılık kıyafet yasaklarından ideolojik baskılara kadar pek çok alanda sorun vardı, bunları yaşadık. Üniversite girişlerine kurulan ikna odaları, sahneden ağzı kapatılarak indiren genç kızların görüntüleri bu kareler utanç sahneleri olarak hafızlara kazınmıştır. Şimdi böyle bir derdimiz yok. Asıl özgürlük budur beyler. Şimdi özgürlük şimdi hürriyet.

Öğrencilerin harç sorununu ortadan kaldırdık. Ne diyordu bir tanesi ben bir senede bu sorunu kaldırırım. Ya hayatınız yalan. Sabah yalan akşam yalan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi
ÖZGÜN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL DÜZENLEME

Bugün inşallah kabine toplantısında anayasa değişikliği teklifimizle başörtüsü sorununu anayasa güvence altına alma teklifimizi getireceğiz. Yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken, çıktı bunu yapalım diyor. senin yanında hiç hukukçu yok mu? Eğer samimiysen, dürüstsen anayasa değişikliğini yapalım, bu konuyu masadan kaldıralım.

Ulaşım 5 dakikaya düşecek

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