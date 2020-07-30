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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı vesilesiyle bayram mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Tarihimize 'zaferler ayı' olarak geçen ağustosa girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız" dedi. Erdoğan, "Yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle bayram mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha kavuşturan Rabbimize hamd-ü senalar ediyoruz. Yüce Mevla’dan, bu mübarek günlerin, milletimize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Tarihimize zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girmek üzere olduğumuz şu günlerde, inşallah evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız” dedi.


"Salgın dönemini tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettik"

Koronavirüs salgını nedeniyle Hac farizasının sınırlı bir şekilde yapılacak olması hasebiyle bu sene Kurban Bayramı’nın mahzun bir şekilde yaşandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yıl, yine milyonlarca Müslüman, Kâbe-i Muazzama’yı ve mukaddes toprakları yeniden aşkla, coşkuyla, sevinçle dolduracaktır" dedi.

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Türkiye olarak, salgın dönemini, sağlık başta olmak üzere her alanda tüm dünyanın takdirini kazanan bir başarıyla yönettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreciyle birlikte, turizm dışındaki hemen tüm sektörlerde hayatın, salgın öncesi dönem seviyesine yaklaşan bir ritme kavuştuğunu söyledi.

"Devletin imkanlarını, 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunduk"

Tamam diye ifade ettiğimiz 'temizlik, maske ve mesafe' ilkelerini hayatımızın merkezine yerleştirerek, hem elde ettiğimiz kazanımları korumalı, hem de daha büyük hedeflere doğru yürümeyi sürdürmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

  • "Salgın döneminde, ülkemizde gelir düzeyi en düşük kesimlerden başlayarak, milletimizin her bir ferdine destek olmaya özel önem verdik. Sosyal koruma kalkanı altında yaklaşık 26 milyar liralık bir kaynağı, karşılıksız olarak milletimizin istifadesine sunduk. Bayramlarda verdiğimiz biner liralık ikramiyelerine ek olarak, bu dönemde emeklilerimizin en düşük maaşını bin 500 liraya çıkardık. İstihdamı korumak amacıyla pek çok destek programını hayata geçirdik. Kısa çalışma ödeneği yanında, işini kaybeden veya ücretsiz izne çıkartılan çalışanlarımıza yönelik nakdi destek ödemelerinin sürelerini uzattık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkânlarını, 83 milyon vatandaşımızın her birinin emrine sunarak, geleceğimize güvenle bakabilmemizi sağladık. Milletimizin, kendisine sunduğumuz imkânları, çalışkanlığıyla, gayretiyle, üretkenliğiyle, büyük ve güçlü Türkiye idealimize daha büyük katkılara dönüştüreceğinden en küçük bir şüphemiz yoktur."

"Evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk tarihine zaferler ayı olarak geçen Ağustos ayına girilmek üzere olduğuna işaret ederek, "İnşallah, evlatlarımıza yeni zaferler miras bırakacağız. Irak ve Suriye’den Libya’ya uzanan geniş bir alanda süren mücadelemizi, hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeşlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

"Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımızı korumak için başlattığımız çalışmaları sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesine uygun şekilde, yine bir cuma günü yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii örneğinde olduğu gibi, egemenlik haklarımızı kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz. Rabbimden, bu mübarek günler hürmetine, milletçe Sıratı Müstakim üzere işimizi kolaylaştırmasını, yüreğimizi ferahlatmasını, gayretimizi ve gücümüzü artırmasını niyaz ediyorum."

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için yollara çıkan tüm vatandaşlardan trafik ve sağlık kurallarına titizlikle riayet etmelerini istirham ederek, "Bayram sevincimize gölge düşürmemek, yürekleri yakmamak, insanımızı ve ülkemizi dermansız bırakmamak için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Bir kez daha Kurban Bayramı’nın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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