Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 5 Kasım’da Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmıştı

CHP'li Özgür Özel hakkında dün akşam Ümraniye'de gerçekleşen mitingde kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.





Özel konuşmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında iddialar gündeme getirmişti.





CHP lideri, Gürlek'in 2024 yılında bir kamu kuruluşunun yurt dışındaki şirketine yönetim kurulu üyesi atandığını dokuz ay sonra sonra bu görevinden ayrıldığını ileri sürmüştü.





Ekrem İmamoğlu hakkında sürdürülen soruşturmalara tepki gösteren Özel, "Bundan sonra etrafındakine talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık. Bu kadar söylüyorum. Yeter, yeter." ifadelerini kullanmıştı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında soruşturma başlatmıştı.





CHP liderine, cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamaları yöneltilmişti.



