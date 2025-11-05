AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Bu saldırganlığa en net karşılığı vereceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Özel’in sözlerini “siyasi saldırganlık” olarak nitelendiren Çelik, “Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik saygısızlığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye'de düzenlenen partisinin mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
"Özgür Özel'in sözlerini lanetliyoruz"
CHP liderinin hakaret dolu sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini lanetlediklerini belirtti.
"Bu saldırganlığa en net karşılığı vereceğiz"
"Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.
Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."