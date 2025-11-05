Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Bu saldırganlığa en net karşılığı vereceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: Bu saldırganlığa en net karşılığı vereceğiz

22:115/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini kınadı.
Çelik, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerini kınadı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Özel’in sözlerini “siyasi saldırganlık” olarak nitelendiren Çelik, “Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz.” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik saygısızlığın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Ümraniye'de düzenlenen partisinin mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Özgür Özel'in sözlerini lanetliyoruz"

CHP liderinin hakaret dolu sözlerine AK Parti'den sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini lanetlediklerini belirtti.

"Bu saldırganlığa en net karşılığı vereceğiz"

"Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." diyen Çelik, hiç kimsenin muhalefet adı altında hezeyan dolu bir saldırıda bulunamayacağının altını çizerek paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."



#Ömer Çelik
#Özgür Özel
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli promosyonunda rekabet artıyor: Kasım 2025’te en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte liste