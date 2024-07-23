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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi ve Hatay mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü ve Hatay’ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermekte. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Pınar Görgü
08:40 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 09:31 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü mesajında
"Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü mesajı:

Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur.


Millet olarak Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve ardından da Cumhuriyet’e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir.


"Geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermekte"

Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir.


Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.


Hatay mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir. Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır. Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir"
değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz"

Ortak değerler etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüdüklerini belirten Erdoğan, Hatay'ı da kapsayan 6 Şubat'taki depremin, son asırda maruz kalınan en büyük felaket olarak tarihe geçtiğini kaydetti.


Bu depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erdoğan,
"Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor, Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" i
fadelerini kullandı.

Türkiye'nin 'Kıbrıs' çıkarması Yunan bakanın dengesini bozdu: 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü üzerinden tehditler savurdu

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#Recep Tayyip Erdoğan
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#Erzurum Kongresi
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