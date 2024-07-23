Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi ve Hatay mesajı: Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle çalışıyoruz

Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur.
Millet olarak Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve ardından da Cumhuriyet’e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir.
"Geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermekte"
Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir.
Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.
Hatay mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz"
Ortak değerler etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüdüklerini belirten Erdoğan, Hatay'ı da kapsayan 6 Şubat'taki depremin, son asırda maruz kalınan en büyük felaket olarak tarihe geçtiğini kaydetti.