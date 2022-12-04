Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere pedagojik formasyon müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şanlıurfa Gençlik Buluşması'nda, gençlerin sorularını yanıtladı.

Genç öğretmenin ayrıca pedagojik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiğini, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık."