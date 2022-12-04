Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere pedagojik formasyon müjdesi
EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere pedagojik formasyon müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında pedagojik formasyon ile ilgili güzel haberi duyurdu. Bu hafta YÖK Başkanı ile görüştüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 ve 4'üncü sınıfta formasyonu verelim, üniversiteyi bitirirken formasyon eğitimini almış olsunlar dedik, mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere pedagojik formasyon müjdesi
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şanlıurfa Gençlik Buluşması'nda, gençlerin sorularını yanıtladı.

Genç öğretmenin ayrıca pedagojik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiğini, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:

  • "Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi: Asıl vizyon Şanlıurfa'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi: Asıl vizyon Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Tatlıses'le düet yaptı
OYNAT 00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan İbrahim Tatlıses'le düet yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Gençlik Buluşması kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'le birlikte 'Haydi söyle' şarkısını seslendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Yarının planın programını beraber hazırlayacağız
OYNAT 01:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi: Yarının planın programını beraber hazırlayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Gençlik Buluşması kapsamında Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlere seslenen Erdoğan 'Gençler yarına dair vizyonun kalemşörleri sizlersiniz. Yarının planın programını beraber hazırlayacağız' ifadelerini kullandı.

İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı

​Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Senegal karşılaşacak.
Fransa çeyrek finalde

Fransa çeyrek finalde

​Fransa, Polonya'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Asıl vizyon burada

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Biz Şanlıurfa'da zihin devrimi yaptık.

Karadeniz'in mücevheri ortaya çıktı

Karadeniz'in mücevheri ortaya çıktı

Başka benzeri yok: Tüm dünyadan görmeye gelecekler.

​Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yabancı danışman tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.